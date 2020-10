Ifac abre inscrições para 5o Congresso de Ciência e Tecnologia no Acre    

O Instituto Federal de Educação do Acre (Ifac) já está com inscrições abertas para o 5o Congresso de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Acre (V Conc&t) que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro.

Essa inscrição garante a participação em atividades dentro do congresso e certificado com carga horária. A inscrição pode ser feita no hotsite do Conc&t (web.ifac.edu.br/conct) até 17 de novembro. O evento é aberto ao público em geral.

Com o tema “Educação 4.0: Inovação e criatividade na Era Digital”, pela primeira vez, o maior evento científico do Ifac será realizado em formato 100% digital, pela plataforma Zoom. A novidade se deve ao momento de pandemia pelo coronavírus.

O prazo para envio de artigos completos e resumos simples também já está aberto e segue, no hotsite do congresso, até o dia 20 de outubro. Além das submissões, o congresso está recebendo informações de autores que desejam participar do Lançamento Coletivo de Livros. Os dados devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] até 20 de outubro.

O congresso

Realizado desde 2016, o Congresso de Ciência e Tecnologia do Ifac reúne atividades simultâneas, como palestras, mesas redondas, oficinas, além de integrar eventos que já fazem parte do calendário do Instituto Federal do Acre, como os seminários de Iniciação Científica e de Pós-Graduação, as mostras de Extensão Tecnológica, de Esporte e de Arte e Cultura, exposição de Pesquisa Científica, como também os relatos de monitoria.

Além das atividades programadas, a edição de 2020 do Conc&t também contará com as disputas finais do I Jogos Virtuais de Idiomas do Ifac, além do Lançamento Coletivo de Livros e relatos sobre as ações de extensão relacionadas à prevenção e combate ao coronavírus.