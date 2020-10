Sintesac volta a reclamar de descaso, falta de EPIs e condições precárias de trabalho

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) emitiiu nesta quarta-feira (14) nota reclamando do tratamento dispensado pelo Governo do Estado aos profissionais que por estarem com o salário achatado tem de cumprir exaustivas jornadas para alcançar um rendimento que possa ao menos suprir as necessidades.

Veja a nota:

Deixados para trás: mais uma vez os servidores da Saúde são esquecidos.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC, vem a público lamentar mais uma demonstração de descaso com os profissionais de saúde.

Durante as últimas duas décadas, os servidores da saúde vêm sofrendo o desprezo daqueles que assumem o Governo Estadual.

Com salários cada vez mais achatados, estes profissionais se veem obrigados a cumprirem uma carga horária exaustiva para conseguirem melhorar um pouco a péssima remuneração que recebem, o que naturalmente reflete na qualidade do atendimento.

Com a falta de equipamentos e o déficit de pessoal para cobrir a escala, a população fica à mercê da própria sorte e, desassistidos, muitos morrem à espera de uma assistência deficitária.

Mas nem mesmo a Pandemia, que escancarou a péssima rede de assistência à saúde do Estado, fez o Governo do Acre ter um olhar diferenciado para esses profissionais que, mais do que quaisquer outros, arriscaram suas vidas enquanto o Estado orientava a todos que ficassem em casa.

Toda categoria precisa ser tratada com atenção pelos gestores públicos, mas os servidores da saúde merecem o devido reconhecimento, o que tem se revelado apenas no discurso.

Jean Lúnier

Presidente em exercício do SINTESAC