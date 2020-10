Em comemoração ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, o Conselho Regional de Medicina do Acre homenageou os médicos Maria Neuma Santiago Machado de Almeida e José Furtado de Medeiros que completaram este ano cinco décadas de atuação, sendo exemplos para a classe médica e para toda a sociedade. As medalhas foram entregues nesta terça-feira (13) pela presidente do Conselho, Leuda Dávalos, e pela conselheira Dra. Thereza Neuma, filha de Maria Neuma.

Natural de Areia Branca, distrito de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a médica Maria Neuma tem 80 anos sendo que desses, 50 foram dedicados à Medicina no Estado do Acre. Formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a doutora é inscrita no CRM desde janeiro de 1970 e atuou como anestesista. A médica trabalhou na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social e no Ministério da Saúde. Viúva, mãe de três filhos e com seis netos, a doutora Maria Neuma faz tratamento contra o Alzheimer há mais de 10 anos. Por conta do estado de saúde da médica, a filha dela, Dra. Thereza Neuma, recebeu a homenagem.

Aos 82 anos, o médico José Furtado de Medeiros também completou 50 anos de inscrição no CRM do Acre em janeiro deste ano. Natural de Monte Santo em Minas Gerais, o médico é formado na Universidade Federal de Medicina do Triangulo Mineiro, em Uberaba (MG). Durante a faculdade, ele chegou a morar em um hospital e no ano de 1969 veio para o Acre para atuar como médico.

O doutor chegou a trabalhar por cerca de três meses na cidade de Sena Madureira, no interior do Estado, mas depois retornou para a capital, Rio Branco, onde continuou com a carreira atuando como médico generalista. Trabalhou para a Secretaria Estadual de Saúde e durante toda a carreira dedicou boa parte do tempo ao trabalho voluntário, com atendimento de pessoas carentes e até em uma creche espírita chamara Lar da Criança, onde acompanhava cerca de 180 crianças, duas vezes por semana. Mesmo após se aposentar após mais de 37 anos de serviço da Saúde Pública, ele continuou com os trabalhos voluntários. Casado com Vera Lucia Medeiros há 50 anos, o médico tem quatro filhos e seis netos.

A presidente do CRM-AC destacou a importância da homenagem aos colegas. “Só tenho a dizer que é uma honra estar neste momento vivendo esta emoção de entregar essas homenagens a esses médicos que dedicaram a maior parte de suas vidas à Medicina e ao povo acreano. Esses profissionais estão completando 50 anos de exercício da profissão e que exerceram seu ofício com ética, dignidade e profissionalismo e hoje reconhecemos essa trajetória que acaba sendo um exemplo de vida para todos nós e, principalmente, para a nova geração de médicos. Sem dúvida, eles nos dão ânimo para continuarmos trabalhando e lutando em defesa da profissão médica e da saúde”, disse.

Homenagem à Secretária-Geral do CFM pelos mais de 35 anos de atuação

A conselheira federal do Acre e Secretária-Geral do Conselho Federal de Medicina (CFM), pediatra Dilza Teresinha Ambros Ribeiro também foi um dos homenageados nesta terça. Ela recebeu uma medalha das mãos da presidente do CRM pelos 35 anos de atuação na medicina no Estado do Acre.

A doutora Dilza foi a primeira representante dos médicos do Estado do Acre a assumir um lugar na diretoria do Conselho Federal de Medicina, eleita no ano passado. Médica natural de Passo Fundo/RS, Dilza é doutora em bioética pela Universidade do Porto, especialista em pediatria e administração hospitalar, membro titular da Academia Acreana de Medicina, conselheira regional e federal de medicina pelo estado do Acre, médica da Ufac e assessora técnica do Hospital Regional do Juruá.

Em julho deste ano, a médica foi empossada como membro da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, ocupando a cadeira 11 da sessão de Medicina.

Ao todo, serão homenageados 116 médicos este ano com medalhas e placas pela atuação ética e compromisso com a Medicina no Estado do Acre. Desses, além dos dois que completaram 50 anos de profissão, 47 são médicos que comemoram os 15 anos de profissão; 28 com 20 anos de atuação; 7 com 25 anos; 6 com 30 anos de profissão; outros 6 com 35 anos; 12 com 40 anos e 8 com 45 anos de inscrição.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o CRM-AC precisou adaptar a programação da Semana dos Médicos para evitar aglomerações e garantir segurança dos homenageados. Por isso, alguns médicos estão recebendo suas homenagens em casa e outros irão receber na sede do Conselho entre os dias 14, 15 e 16 em horários alternados