Aleac deve avaliar execução orçamentária de 2020 para nortear OGE 2021

A Comissão de Orçamento da Aleac iniciou nesta quarta-feira (14) a análise da proposta de orçamento apresentada pelo governo do Acre para 2021.

O presidente da Comissão fez a leitura dos 13 princípios que norteiam o orçamento. “Se não tiver posição do governo vamos atuar em conjunto”, disse Viga.

Elemento balizador, segundo o deputado Edvaldo Magalhães, é a execução orçamentária deste ano porque a peça apresentada pelo governo não serve. “A gente não cai no conto do vigário”, disse ele, criticando o subdimensionamento do OGE 2020. “Não se gasta mais que a arrecadação”, completou Viga.

Do ac24horas