Malandros usaram até lama para adulterar placa de moto roubada em Cruzeiro do Sul       

A Polícia Militar conseguiu recuperar uma moto Honda CG Titan 160cc que depois de roubada teve a placa adulterada para despitar a polícia. Não deu certo.

A motocicleta estava no bairro João Alves, próximo da oficina do Paixão, em Cruzeiro do Sul. A guarnição fez a consulta pela placa e não constava nenhuma informação de roubo.

Os policiais percebram que a placa estava muito enlameada, e ao realizarem a consulta pelo chassi da moto, restou constatado que era fruto de roubo.

Após a comprovação foi encaminhada a delegacia para a restituição ao seu legítimo dono.