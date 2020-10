PM destaca 14 anos de criação da Companhia de Policiamento com Cães no Acre

A Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) da PM do Acre comemorou, no último dia 10 de outubro, 14 anos de existência.

O Comando Geral da PM diz que a unidade que conta com uma equipe de profissionais capacitados e treinados, nas áreas como cinotécnica e faro para narcóticos e explosivos, e tem se destacado ao longo destes anos na segurança pública com apreensões de drogas, armas de fogo ou detecção de explosivos.