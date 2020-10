CNE permite ensino remoto até dezembro de 2021 e sem reprovação

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou por unanimidade na tarde desta terça-feira uma resolução que permite a continuidade do ensino remoto até dezembro de 2021, caso seja opção das redes. A proposta aprovada no colegiado recomenda ainda que os sistemas de ensino não reprovem os estudantes. O texto precisa ser homologado pelo Ministério da Educação (MEC) e vale para educação pública e privada.

A medida prevê a reorganização flexível dos sistemas e sugere, por exemplo, a adoção do “continuum escolar”, ou seja, as redes poderão fundir os anos escolares dos estudantes, de modo que eles concluam no próximo ano o conteúdo que ficou prejudicado em 2020 devido à pandemia. Estados como São Paulo e Espírito Santo já anunciaram que adotarão o ano contínuo. O documento também autoriza o estabelecimento de um quarto ano de ensino médio, como alguns estados já demonstraram interesse; as redes estarão liberadas a abrir turmas a alunos que concluírem a educação básica e quiserem voltar para recuperar aprendizagens perdidas em 2020.

