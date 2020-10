Polícia Civil recupera produtos furtados em Cruzeiro do Sul

Ascom/Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio dos investigadores do Departamento de Investigação dos Crimes Contra o Patrimônio (DPATRI), conseguiram prender no final da tarde desta terça-feira, 6, três pessoas acusadas de receptação de produtos furtados.

As três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul e foram recuperados um notebook marca Sansung, uma lavadora de roupa e uma centrífuga que haviam sido furtados no dia 25 de setembro em uma residência no bairro Aeroporto Velho.

O DPATRI da Delegacia de Cruzeiro do Sul, tem atuado de maneira pontual contra a receptação de produtos roubados. É o comércio ilegal desses produtos que garante a retaguarda financeira para a existência de inúmeros roubos e furtos registrados na Delegacia de Cruzeiro do Sul.

Todos os produtos recuperados pela equipe de investigadores foram devidamente ressarcidos às respectivas proprietárias/vítimas.