Após pressão, Dnit suspende remoção de ponte histórica de SP para o Acre

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) suspendeu a remoção de uma ponte ferroviária histórica da antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, entre os municípios de Ribeirão Preto e Jardinópolis. Com 120 metros de extensão e sólida estrutura metálica, a ponte foi doada pelo órgão federal ao governo do Acre mas o Ministério Público Federal e as comunidades se mobilizaram para barrar essa intenção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

A recomendação foi enviada oficialmente ao Dnit e ao governo do Acre.