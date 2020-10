OCA pede que pessoas cheguem apenas no horário agendado para evitar aglomeração   

A diretora da OCA, Fran Brito, disse nesta quarta-feira (7) que o plano de atendimento agendamento nas unidades de Rio Branco e Xapuri está sendo cumprido. Ao entrar na OCA o usuário passa por medição de temperatura, higienização das mãos e tem sua demanda finalizada em tempo inferior ao do atendimento convencional.

Fran disse que o serviço agendado está dando certo. “Mas infelizmente, as pessoas chegam antes do horário marcado e acabam se aglomerando na frente”, lamenta Fran Brito. O recomendado é que as pessoas cheguem apenas no horário agendado. “Só entra agendado e não entra acompanhante”, alertou Fran.