Juiz faz live no Instagram sobre propaganda no Acre     

O juiz eleitoral Giordane Dourado realizará na próxima terça-feira (6) live para esclarecer a comunidade e os atores do processo político sobre o que pode ou não na propaganda eleitoral da campanha deste ano. A live começa às 19 horas no perfil do juiz no Instagram (@giordandedourado).

Segundo Dourado, muitos cometem ilegalidades por desconhecer os limites estabelecidos na legislação e jurisprudência para os atos de campanha.

Dourado quer dialogar com a sociedade acreana sobre a disciplina da propaganda eleitoral. Quem participar poderá fazer perguntas e tirar suas dúvidas.