Petecão atende ong  e Senado se ilumina de rosa contra o câncer  de mama         

O Congresso Nacional vem sendo iluminado de cor-de-rosa desde a última quinta-feira, 1/10, em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial realizada para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. O tema da campanha em 2020 é “Na luta contra o câncer de mama”.

Este ano, a iniciativa oficial da iluminação partiu do senador Sérgio Petecão, que atendeu uma solicitação do Instituto Oncoguia, especializado em câncer.

Petecão ressalta que o Senado é parceiro na luta contra o câncer de mama, o que mais acomete mulheres no país. A previsão de incidência de casos em 2019, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é de 51,29 para cada 100 mil mulheres. Para 2021, a estimativa do Inca é de 66 mil novos casos. Todas as estatísticas revelam, na visão do senador, a necessidade de apoiar a campanha.

“Iluminar o Senado Federal com as cores do combate ao câncer é um gesto que parece simples frente ao problema, porém, importante para trazer luz a este tema. Quando o Senado dá sua contribuição refletindo as cores da campanha, mostra nossa preocupação”, afirma.

Para a presidente do Oncoguia, Luciana Holtz, por ser o tipo de câncer que mais atinge a mulher brasileira, o câncer de mama precisa de atenção de todas as esferas da sociedade. O instituto promove ações de informação, apoio e orientação, defesa de direitos e atuação em políticas públicas sobre o câncer. Segundo Luciana, ao contar com a ajuda de uma Casa como o Senado, a causa ganha visibilidade sobre as questões de saúde feminina e de combate à doença.

“A gente precisa ampliar o acesso ao diagnóstico precoce. Precisamos garantir que essas mulheres tenham um tratamento adequado, no tempo certo e tenham os seus direitos garantidos. Esse Outubro Rosa em especial merece ainda mais a nossa atenção, porque a gente tá enfrentando o desafio do impacto da pandemia também nos casos de câncer de mama. Sem dúvida nenhuma, esse apoio do Senado amplia o alcance de todas as ações e ajuda a dar mais atenção para nossa causa”, afirma.