Motorista com CNH suspensa é preso após aparecer dirigindo em julgamento online nos EUA

Motorista com CNH suspensa é preso ao aparecer dirigindo em julgamento online nos EUA. O caso foi registrado durante uma audiência de custódia no dia 15 de maio; Corey Harris estava com sua carteira de habilitação suspensa desde outubro de 2023.

A sessão seria justamente para que o motorista se defendesse da suspensão do seu direito de dirigir diante da justiça norte-americana. Ao perceber a ação do réu, o juiz Cedric Simpson, de Ann Arbor, Michigan, chegou a dar risada; o julgamento ‘relâmpago’ durou pouco mais de 2 minutos.

Por fim, o magistrado revogou o pagamento de fiança do motorista e ordenou que ele comparecesse à prisão de Washtenaw County no mesmo dia. Reprodução/Hon J Cedric Simpson Live Feed/Youtube

Veja o vídeo: