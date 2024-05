Fórum Empresarial produz diagnóstico do turismo em três municípios acreanos

O Fórum Empresarial do Acre, por meio da Câmara Técnica de Turismo, elaborou um Estudo Setorial do setor de Turismo nos municípios de Rio Branco, Xapuri e Epitaciolândia. A iniciativa contratou uma consultoria para elaboração do estudo e, assim, identificar as necessidades e entraves na cadeia do turismo no estado acreano.

O levantamento de dados iniciou em fevereiro e o resultado prévio da pesquisa foi apresentado pelo consultor regional do programa, Estácio Guimarães, o doutor em turismo Marcelo Milito e a coordenadora Tíssia Veloso durante visitas in loco em Xapuri, Epitaciolândia e Rio Branco, onde o Programa DEL Turismo é desenvolvido.

A pesquisa fez o levantamento de dados e informações que respondam questões como, por exemplo: quantos turistas o município recebe? Qual economia essas visitas geram? Entre os dias 21 e 24 de maio, o doutor em turismo Marcelo Milito, contratado pelo Fórum para fazer o estudo, esteve no Acre apresentando uma prévia da pesquisa. O especialista atua como coordenador do Programa DEL Turismo no Nordeste.

“A gente já fez um levantamento de dados preliminares e o objetivo principal da vinda é validar esses dados que levantamos, verificar se tem algum dado, algum estudo, mais alguma fonte de informação que faltou. A gente, inclusive, nessa vinda já diagnosticou e vamos fazer algumas coletas de dados in loco”, explicou.

Milito destacou que o estudo faz uma pesquisa abrangente da condição econômica atual do setor de turismo identificando as perspectivas futuras e tendências.

“Lógico que isso é através de uma estimativa. Qual o impacto direto da economia no turismo desses municípios? Através de alguns cálculos a gente consegue aproximar isso e relacionar quais são as potencialidades com as tendências do mercado de turismo e, por fim, quais são as políticas públicas, as diretrizes que esses municípios podem adotar no melhor desenvolvimento do setor de turismo”

Ainda segundo o especialista, assim como em qualquer outro setor, o levantamento desses dados pode ajudar na tomada de decisões, sejam políticas ou de marketing. “Essas informações acabam ficando mais no achismo, numa percepção subjetiva do que sobre dados robustos e, obviamente, a gente fez, pra ter um início, um start, esse levantamento nos municípios que já contam com DEL, porque primeiro já tem uma governança, o que me possibilita coletar alguns dados e trabalhar eles”, disse.

O resultado do estudo será apresentado em julho pela equipe do DEL Turismo e do Fórum.