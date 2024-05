Atirador invade campo de futebol e mata dois; vídeo mostra a ação

Dois homens foram mortos e um ficou ferido depois que um atirador de capacete invadiu um campo de futebol e disparou contra as pessoas que estavam no local. O caso aconteceu em Betim, município de Minas Gerais, na noite de quarta-feira (29/5).

Vídeo de uma câmera de monitoramento mostra o momento do ataque. Pessoas jogavam futebol no campo, enquanto outros clientes estavam em um bar que fica dentro do mesmo estabelecimento. Quando o atirador começou o ataque, várias pessoas se esconderam e correram.

Veja o vídeo:

Depois de cometer o crime, o atirador fugiu do local a pé. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.