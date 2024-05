Jojo Todynho posa ao lado de carrão em vaga para idosos e web reage: ‘Tanta vaga para estacionar’

A cantora Jojo Todynho, de 27 anos, publicou nas redes sociais uma foto sua posando ao lado de um Ford Mustang Mach 1 vermelho, mas o que chamou a atenção – além do carrão e da mudança física dela –, foi que a vaga onde o carro foi estacionado era destinada a idosos. Nos comentários, seguidores a criticaram.

Após treinar na academia, a funkeira se exibiu ao lado do veículo no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Mustang tem preço médio de R$ 576.380, de acordo com a Tabela Fipe.

Por se tratar de um carro vermelho, ela escreveu “Relâmpago McQueen” na legenda da foto, em referência ao personagem do filme de animação Carros.

Logo choveram críticas devido à vaga ocupada pelo esportivo ser destinada a idosos. “Pq tem Mustang pode parar na vaga de idoso? Ou será pq o carro é vermelho? Fiquei na dúvida. Bela cidadã!”, escreveu um.

“E os idosos que se f**** pra estacionar. Quem te critica estacionaria numa vaga claramente marcada para idosos?”, disse outro. “Tanta vaga pra estacionar a caranga, bater a foto e fazer o close, e você parou justo na preferencial para idosos??”, disparou mais um.

Enquanto isso, outros seguidores elogiaram a foto de Jojo. “Nem vi o carro de primeira, vc está linda!”, disse um. Outros escreveram: “Duas máquinas juntas” e “Eita trem, não sei pra onde olho, carro ou esta mulher maravilhosa”.