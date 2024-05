Contra o prefeito, é do jogo político; contra as obras, não!

Câmara Municipal rejeitou o Projeto de Lei Complementar relacionado à “Liberação de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro” de R$ 59 milhões, que seria destinado ao financiamento do programa “Asfalta Rio Branco”. Este programa traria imensos benefícios aos habitantes da capital, especialmente àqueles que vivem na periferia e necessitam de maior assistência.

Essa decisão também afeta negativamente empresas e trabalhadores que, em parceria com o governo estadual e a prefeitura da capital, buscam impulsionar a economia, gerando emprego e renda para a grande quantidade de desempregados ligados ao setor da construção, que indiretamente beneficia outros setores vitais da economia.

É compreensível a oposição ao prefeito em ano eleitoral, mas causar prejuízos à cidade é inaceitável. É preciso uma dose de magnanimidade para entender que todos ganham com essa ação, muito mais do que o próprio gestor. Aliás, este é um dos motivos para a renovação em curso.

“A generosidade e a bondade das pessoas nos fazem acreditar que nem tudo está perdido, e nos dão lições de vida”. (Do livro “Aceite ou Mude”)

. A Executiva Municipal do PSDB informou ao público em geral que o compromisso do partido (que compõe a base do governo) era com Alysson Bestene candidato a prefeito e não vice.

. Portanto, o PSDB está desvinculado de qualquer aliança com o PP e deverá marchar com candidatura própria; o que seria excelente para a chapa de vereadores.

. Os tucanos têm o nome da ex-deputada federal Vanda Milani para entrar na arena eleitoral.

. A propósito, os tucanos do bico duro sempre se erguem, muito embora as lideranças não permaneçam no partido.

. Desafiar a Polícia Federal sempre será um problema!

. A PF tem tudo, inclusive, tempo, muito tempo!

. Vida que segue…

. Alguns prefeitos no interior estão tão desgastados perante a opinião pública que torrar dinheiro na campanha só vai criar dívidas e aumentar os problemas.

. Não existe essa de vencer todas; perder faz parte do jogo;

. Às vezes, quando se perde é que se ganha!

. A vida é um jogo/ e cada um joga o que tem/ quem é que não gosta de carinho/ quem é que não gosta de ninguém…

. Pessoas perdem uma eleição e na próxima volta por cima.

. Pesquisas para consumo interno animaram os cabeças brancas do MDB, conhecidos também como “muquiranas”.

. A deputada federal Socorro Neri (PP) vota com clareza e lucidez em tempos tão tenebrosos.

. É uma democrata, e não poderá negar a si mesma; à sua história de vida foi forjada na luta contra o autoritarismo.

. Não há acordo partidário no mundo que a faça votar pautas da extrema direita!

. “Pode ter existido um governador democrata igual a mim, mas, mais do que eu não”. (governador Gladson Cameli).

. Disse mais:

. “Nem para minha reeleição eu forcei ou pressionei alguém para votar comigo”.

. Hoje tem sessão na Aleac, Macunaíma?

. Tem!

. Bom dia!