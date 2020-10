Gladson recebe relatório da Saúde, parabeniza equipe e pede esforço para melhorar ainda mais       

O governador Gladson Cameli recebeu neste sábado (3) um completo relatório das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) referentes aos atendimentos realizados, estrutura administrativa, serviços prestados, combate à pandemia do novo coronavírus e, ainda, sobre o andamentos de obras e elaboração de projetos que visam a constante melhoria do sistema público de Saúde

Investimentos em construção, reforma, ampliação e manutenção, por exemplo, chegam a R$ 20,1 milhões.

Em 2019, foram adquiridos e distribuídos 515 equipamentos para os hospitais de todas as regionais do estado. Este ano, já são mais de R$ 2 milhões em compras de materiais hospitalares.

Durante a pandemia de Covid-19, o governo já utilizou, apenas com equipamentos, quase R$ 15 milhões em recursos federais específicos no enfrentamento à doença. A rede estadual recebeu 3.057 novos equipamentos. Deste montante, 969 aparelhos estão em Rio Branco e outros 2.088 foram distribuídos entre os municípios do interior.

“Gostaria de parabenizar o trabalho que vem sendo realizado pela direção da Sesacre. São pessoas sérias e competentes que estão fazendo tudo que é possível para melhorar a saúde. Prova disso é o combate ao coronavírus. Sei que já tivemos inúmeras conquistas, mas temos que vencer as dificuldades que o sistema ainda possui. Vamos seguir com este empenho para que a população seja beneficiada com serviço público de qualidade”, ressaltou Gladson.