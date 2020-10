Novo helicóptero do governo, o Harpia 04,  chegou ao Acre neste sábado (3)

O novo helicótero do Centro Integrado de Operaões Aéreas pousou em solo acreano no início da tarde deste sábado, 3 de outubro.

A aeronave foi adquirida pelo Governo do Estado do Acre com o dinheiro do seguro do Harpia 01, totalmente danificado em um acidente sem vítimas no início deste ano. Entre os tripulantes que chegaram ao Ciopaer, estavam o governador Gladson Cameli e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos.

O Harpia 04 é do mesmo modelo do anterior, o Harpia 01, um AS 350, o famoso Esquilo B2. “São as mesmas especificações, com um porém, essa é uma aeronave bem mais nova, sendo que o ano de fabricação dela é 2013, já o Harpia 01 era 2009”, explicou o coordenador do Ciopaer, Naick Trindade.