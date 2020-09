O PRESIDENTE DO MDB, deputado federal Flaviano Melo, tem usado nos seus discursos nas convenções municipais uma estratégia inovadora de que, mais importante para um candidato do que ter o apoio do governador Gladson Cameli, é ser apoiado por um partido que tenha deputados federais e senadores. “Governo não libera dinheiro para obras nas prefeituras, quem libera são os parlamentares, através de suas emendas,” argumenta o emedebista. Flaviano cita sempre a importância do MDB, que tem um senador e dois deputados federais. Não adianta, na sua visão pragmática um candidato ter como aliado um partido que não tenha representantes federais. O candidato apoiado pelo MDB, por exemplo, tem a garantia que se vencer a eleição vai ter recursos para fazer obras nas suas prefeituras, lembra Flaviano Melo. Na sua conta, ele espera que o MDB consiga eleger dez deputados federais, deixando o partido forte para 2022, quando estará em disputa Governo e Senado.

NOVELA SEM GRAÇA

VIROU UMA NOVELA SEM GRAÇA, o puxa-encolhe entre o vice-governador Rocha e o governador Gladson. Ficou um negócio chato do vou romper hoje/vou romper amanhã, e se de fato querem romper, rompam logo! Ou façam as pazes. É algo desgastante para ambos.

NÃO ATENTARAM

Não atentaram que um governador e um vice são as mais altas figuras do Executivo.

CAMARADA, SEMPRE CAMARADA!

O DEPUTADO EDVALDO MAGALHÃES (PCdoB) deve anunciar amanhã quem o partido apoiará á PMRB. O deputado Jenilson Lopes (PSB), ex-PCdoB, chora com um olho e remela com o outro para levar os comunistas a subir o palanque da Socorro Neri. Camarada, sempre camarada!

CONSELHO DADO, CONSELHO CUMPRIDO

E, FALANDO NO DEPUTADO JENILSON LOPES (PSB), ele está seguindo á risca a recomendação que recebeu do seu grupo na capital, para não prosseguir com as críticas ao governo Gladson, de quem foi um algoz na ALEAC. Conselho dado, conselho cumprido. Cessou os seus ataques.

POLÍTICO LÚCIDO

GOSTO DE CONVERSAR com o deputado federal Flaviano Melo (MDB) pela sua lucidez e pela experiência política, o que lhe permite fazer uma leitura mais precisa do quadro político. Na sua avaliação, o PT na capital, não será este fracasso nas urnas que alguns adversários pregam.

ALIADO E ADVERSÁRIO

O GRANDE ALIADO dos atuais prefeitos é disputar a reeleição no poder, o que permite que usem a máquina para fazer favores política e conquistar votos. O adversário será que a atual eleição deverá ser disputada no inverno, o que pode desmanchar obras mal feitas e tirar votos.

É UM BRINCALHÃO!

O BOLSONARO não é só aquela figura carrancuda e brigona. De vez enquanto solta uma piada. O preço da carne e da cesta básica disparou e está ficando inviável às famílias abaixo da linha pobreza. E a única providência que tomou foi pedir “patriotismo” aos empresários do setor.

SAIU DA CAVERNA

O EX-SENADOR JORGE VIANA (PT) desceu das colinas e esteve com o prefeito Marcus Alexandre fazendo campanha nos camelôs para o seu candidato a prefeito de Rio Branco, deputado Daniel Zen (PT). Quem viu, diz ser alto o prestígio do Marcus com os camelôs.

UMA IDIOTICE

OS RESTAURANTES SÃO PROIBIDOS de ter música ao vivo. Se alguma sumidade da Comissão da Covid-19 apresentar uma prova científica de que um artista com voz e violão, possa colaborar para o aumento da contaminação pelo vírus, faço a ressalva. Sem isso, vejo como idiotice.

PRECISA DECOLAR

É UM MANTRA até entre os emedebistas de que o deputado Roberto Duarte (MDB) precisa aparecer melhor nas pesquisas que virão no próximo mês, se quiser entrar de fato na disputa pela PMRB. O fato de vir sendo um bom deputado, não significa nada em eleição majoritária.

EXEMPLO RECENTE

TEMOS UM EXEMPLO RECENTE de que se eleger deputado é uma coisa, mas conseguir ganhar uma eleição para prefeito, isso é outra seara, vai além de ter uma boa estrutura de campanha. A Eliane Sinhasique foi uma atuante deputada, mas levou uma lambada para a PMRB.

DIÁLOGO DIRETO

A PREFEITA SOCORRO NERI tem um estilo próprio de dialogar com as redes sociais, que considero muito positivo. Adotou fazer a narrativa de viva voz das obras que está realizando e das que realizou, o que a deixa mais próxima de quem faz o acesso do outro lado.

COMENDO TAPADO

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) diz que sua esposa Marfisa Galvão (PSD), vice na chapa do candidato a prefeito da capital, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), está comendo tapado para lhe acompanhar nas suas andanças nos bairros. O Arrastão começa no amanhecer e vai à noite.

FERA NO CORPO A CORPO

EM TODAS as suas campanhas, o Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) foi uma fera nos bairros

OUTRA COMPOSIÇÃO

SEJA QUAL FOR o resultado da eleição para a prefeitura da capital, desta disputa vai sair uma nova amarração política para a eleição de 2022. Os ânimos dentro da aliança que ajudou a eleger o governador Gladson Cameli sairão altamente esgarçados e com a unidade cindida.

TENHO UMA NOÇÃO REAL

Converso sempre com os ocupantes do andar de cima da política. Por isso, tenho uma visão real do que pode acontecer num segundo turno para a PMRB. Se a prefeita Socorro for para o segundo turno, ninguém descarte uma aliança dos grandes partidos apoiando seu adversário.

NÃO SE ADMIREM

O ENGENHEIRO THIAGO CAETANO (PL), que não será vice do Minoru Kinpara (PSDB), não falou sobre o assunto, mas dá para antever que apoiará o Minoru. Foi muito ético ao manifestar que não se afina com o candidato do MDB, Roberto Duarte, apoiado pelo PL, para ser seu vice

MESMA CHAPA

PSD-PT-PCdoB estarão juntos no mesmo palanque em vários municípios nesta eleição.

SEMANA DECISIVA

ESTA SEMANA será decisiva para os partidos definirem as suas chapas para disputar as prefeituras. PSDB-PT-MDB ainda não anunciaram os nomes dos indicados para as vices. O último dia para as convenções municipais será na próxima terça-feira, dia 16.

NÃO ABRE MÃO

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) não abre mãos de dois objetivos, em 2022: eleger a mulher Márcia Bittar deputada federal (não descarto o Senado), pelo partido do Bolsonaro; e ser o coordenador da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro.

BEM REPRESENTATIVA

QUEM REALIZOU uma convenção municipal bem representativa foi o candidato a prefeito de Plácido de Castro, ex-prefeito Francisco Tavares (MDB), que travará uma batalha dura para derrotar o candidato à reeleição, prefeito Gedeon Barros (PSDB). Disputa interessante.

VAI ACIRRAR MAIS

HÁ QUEM DEFENDA que o governador Gladson envie um projeto á ALEAC para que só permita o vice Rocha assumir o governo depois de 15 dias de ausência do titular, tal qual aconteceu no governo Edmundo Pinto. Longe de acalmar, seria como jogar gasolina numa fogueira.

VICE PARA O MDB

O MAIOR DEFENSOR para que o MDB indique o vice do governador Gladson Cameli, caso este dispute a reeleição em 2022, é o senador Márcio Bittar (MDB). Na sua visão o PSDB perdeu esta indicação. Por isso é que tem trabalhado para uma aproximação do MDB com o governo.

QUE VÁ AS FAVAS

PROGRESSISTAS-PT-PCdoB-PSD estarão juntos em Cruzeiro do Sul apoiando a candidatura do professor Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito. Este tipo de salada ideológica vai se repetir em quase todos os municípios. Onde fica a ideologia partidária? Ora, pois, que vá às favas!

QUESTÃO FECHADA

O vice-governador Major Rocha está convicto de que o professor Minoru Kinpara (PSDB) chegará ao segundo turno. Mas isso não acontecendo, decidiu que apoiaria ou Roberto Duarte (MDB) ou Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Já participou, inclusive, ao governador Gladson.

FIM DA LAVA JATO

A reação popular contra o esmagamento da Lava Jato pelas ações dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, claramente favoráveis ao ex-presidente Lula, motivou ontem as reações populares em várias capitais com protestos contra as manobras dos ministros.

COMO É QUE SÃO AS COISAS!

Que as forças políticas, figuras do Judiciário, se uniriam para acabar a Lava Jato, era esperado.

FRASE MARCANTE

“A vida se expande ou se encolhe de acordo com nossa coragem”. Anais Nin