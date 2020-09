Acre continua entre os 5 estados com maior índice de isolamento social

O Acre segue entre os cinco líderes do isolamento social no país. O isolamento, que nunca foi o adequado no Brasil, caiu muito desde julho quando se consolidou a flexibilização da quarentena –mas o Acre há meses se mantém na primeira colocação do ranking dos Estados ou entre os cinco melhores.

A realidade mostra o contrário: o shopping de Rio Branco vive lotado desde que se autorizou a reabertura da praça de alimentação, e no Centro da capital e das cidades do interior a movimentação é intensa.

No entanto, o Acre chegou no último sábado (5) à segunda colocação no ranking de isolamento social, com 41% de sua população sem sair de casa. Perdeu apenas para o Rio Grande do Sul. Um dia antes, na sexta (4) o Acre era o 1º colocado.

O ranking é produzido pela Agência In Loco, com quem o Governo do Acre mantém acordo de acesso aos dados detalhados.

O Google Mobility Reports pode dar uma explicação ao que acontece no Acre: o movimento de pessoas nas paradas de ônibus caiu 23%, segundo o último relatório disponível, do dia 1º de setembro. Aparentemente, cada vez menos pessoas saem para tomar o ônibus.

O isolamento social é a principal medida aconselhada pelos médicos para conter o novo coronavírus.