Palestras da PRF têm foco na prevenção de acidentes nas rodovias federais no Acre

Na tarde deste domingo (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o “Cinema Rodoviário”, na Unidade Operacional (UOP01) de fiscalização, no bairro Santa Cecília, em Rio Branco (AC). A ação faz parte da Operação Independência 2020 e teve como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre atitudes que previnem acidentes de trânsito.

Seguindo as medidas sanitárias de segurança, os PRFs fizeram abordagens educativas e convidaram os viajantes para assistir a vídeos sobre direção defensiva. Ainda, reforçaram a importância da prevenção de acidentes no tráfego e sanaram as dúvidas dos participantes. Atos simples como condutores e passageiros de motocicletas utilizar adequadamente o capacete, crianças usar a “cadeirinha” nos veículos e motoristas deixar de manusear o telefone celular na condução dos automóveis, dentre outros, podem evitar acidentes e preservar vidas humanas.

Outras atividades educativas serão realizadas durante a Operação Independência 2020, que ocorre durante o feriado prolongado, quando aumenta consideravelmente o fluxo de veículos e de pessoas nas rodovias federais, BR-317 e 364, no Acre.

Fotos e texto: NUCOM