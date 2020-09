Após perseguição pela BR 364, PRF prende homens com arma e jóias de origem suspeita

A Polícia Rodoviária Federal determinou parada ao condutor de um veículo que seguia pela BR364 no começo da tarde deste domingo (6) mas o motorista desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade. Houve perseguição.

“Vários quilômetros foram percorridos, quando o motorista parou o carro e tentou correr a pé. Ele e outro passageiro foram contidos pelos PRFs. Outros dois homens conseguiram fugir, entrando na mata densa. Buscas na vegetação foram realizadas para tentar encontrar os fugitivos”, relata a PRGF.

Os patrulheiros realizaram busca pessoal nos detidos e localizaram joias como relógio, cordão de ouro e brincos, e telefones celulares.

Em seguida, fizeram uma inspeção veicular detalhada e apreenderam debaixo do banco do condutor um revólver calibre .38 com número de série raspado e várias munições. Indagados, os homens não souberam informar a origem da arma de fogo e nem dos demais objetos.