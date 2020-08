Sistema Fecomércio/AC e Sebrae no Acre realizam Semana do Crédito

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e o Sebrae no Acre realizam até a sexta-feira, 7, a Semana do Crédito. A intenção é tirar dúvidas dos micro e pequenos empreendedores quanto as diferentes linhas de crédito ofertadas pelos bancos neste período de pandemia e, para o atendimento, estão disponíveis o telefone (68)3212-4814 e o whatsapp comercial, que funciona com o mesmo número. A visita ao prédio pode ser realizada após agendamento prévio.

O assessor técnico do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó, explica que a ideia é atender ao maior número de empresários. Ele reitera ainda que, infelizmente, a desinformação ainda é um problema grande.

“Além disso, há uma gama considerável de linhas de crédito, e todas se aplicam às necessidades de cada empresa. São necessidades diferentes e, portanto, o empresário tem de estar a par de tudo isso”, afirma Garó.

O assessor não descarta ainda uma segunda oportunidade para a assessoria. “Mas é importante que todos que tenham dúvidas nos procurem, visto que uma próxima rodada de tira-dúvidas não será realizada em breve”, finaliza.