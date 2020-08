Mulher de Rondônia investe R$10 mil em drogas mas perdeu tudo para a polícia ao entrar no Acre  

Na madrugada deste sábado (1) a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher de 22 anos com drogas, e um homem de 43 anos com cigarros de origem estrangeira. Ambas as ocorrências aconteceram nas BR-317 e 364, em fiscalizações de rotina.

Por volta de 4h, na Unidade Operacional, no bairro Santa Cecília, em Rio Branco, a PRF abordou um ônibus que vinha de Porto Velho.

Durante fiscalização aos passageiros, uma mulher chamou a atenção dos policiais devido às diversas contradições informadas e incomum excesso de nervosismo. A suspeição fundamentou a realização de uma inspeção minuciosa nas bagagens da viajante. Dentro de uma das bolsas, foram localizados vários pacotes contendo substância com características de maconha.

A passageira confessou que havia comprado o entorpecente por R$10 mil, na capital de Rondônia, e pretendia revendê-lo em Rio Branco. Diante do flagrante delito, a passageira recebeu voz de prisão e foi encaminhada, juntamente com seus pertences e a droga (10,806 Kg) para a Delegacia de Flagrantes, na capital acreana.

Outra equipe PRF estava no Km 105 da BR-317, município de Senador Guiomard, às 5h30min, quando os policiais determinaram que um motociclista parasse. Na motocicleta havia 71 pacotes de cigarros de diversas marcas de origem estrangeira. Sobre a procedência da mercadoria, o motociclista afirmou aos policiais que adquiriu os cigarros de um terceiro, na Bolívia, por R$ 2,6 mil, com o intuito de comercializá-los na capital acreana. A mercadoria (14,2 mil cigarros) e a motocicleta foram apreendidos, o indivíduo foi preso e levado para a Sede da Polícia Federal, em Rio Branco.