Governo dá continuidade à operação tapa-buracos na AC-475

Está em andamento a obra de manutenção da estrada AC-475, que liga o município de Plácido de Castro à BR-364, realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Plácido Castro.

De acordo com o engenheiro Tadeu Ferreira Castelo, encarregado da obra, os serviços na rodovia AC-475 são todos executados cem por cento pela administração direta e o trabalho de tapa-buracos está sendo feito com massa CBUQ, que é asfalto quente.

“No mais tardar, na segunda quinzena do mês de agosto, a equipe estará chegando em Acrelândia e antes do verão findar, estará saindo da via”, informou o engenheiro.

As obras estão sendo realizadas com os recursos provenientes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis), verba destinada para a conservação de rodovias.