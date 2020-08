Mega-Sena começa agosto pagando R$23 milhões neste sábado (1)         

Neste sábado (1º), primeiro dia de agosto, quem acertar as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena pode levar a bela quantia de R$ 23 milhões. O prêmio chegou a este valor depois de acumular na rodada da última quarta-feira (29).

As dezenas serão sorteadas Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até às 17 horas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para as apostas simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860. (CGN)