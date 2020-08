Tempo continuará aberto em todas as regiões do Estado neste domingo (2). As temperaturas mínimas estarão amenas para os padrões do Acre, oscilando entre 18 e 22 graus. Já as máximas podem chegar a 34 graus dependendo do município.

O céu deverá variar sua nebulosidade entre claro e parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

O tempo não deverá mudar nesta segunda-feira (3). Em todo o Estado o tempo deverá variar de claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas.