Seis são presos com armas e munições no 2º Distrito de Rio Branco

Uma ação conjunta de militares do 2º Batalhão e da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) resultou, na noite desta quinta-feira, dia 30 de julho, na apreensão de 4 armas de fogo, munições e drogas, no bairro Santa Cecília, região do 2º Distrito da Capital. Quatro pessoas foram presas e dois adolescentes apreendidos, durante a operação policial.