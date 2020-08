Dupla é detida com armas de fogo em táxi na Cidade do Povo           

Deflagrada pelas polícias Militar, Civil e Federal a Operação Tabuleiro e prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Cidade do Povo.

Dois passageiros de um táxi tentaram sair do local ao perceber a presença das equipes policiais, mas foram parados e abordados.

Durante as buscas, foram localizadas no interior do veículo duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 32 com seis munições intactas e uma escopeta calibre 36 municiada. No bolso de um dos abordados foi encontrada mais munição para a escopeta.

“Com base nos fatos, os homens e as armas apreendidas foram encaminhados até a sede da Polícia Federal para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis”, informou a Polícia Militar.