Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões em sorteio neste sábado

Depois de pagar R$ 28,4 milhões a um apostador sortudo de Atibaia (SP) na última quarta-feira (22), a Mega-Sena volta a ser sorteada hoje (25) e promete um prêmio de R$ 2,5 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2283.

O sorteio será realizado às 20h, no Espaço Loterias, em São Paulo. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h de hoje. Também é possível “fazer uma fezinha” pela internet, no site Loterias Online da Caixa. É preciso ter mais de 18 anos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.