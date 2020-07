Em videoconferência, Calegário fala em voto consciente para juventude

A juventude republicana do Acre promoveu nesta pultima semana de julho, o 1º workshop on-line com o tema: “A Inserção do Jovem na Política – Eleições 2020”. Na abertura do evento, foi destacada a importância dos trabalhos da juventude mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Não podemos deixar que os trabalhos com a juventude fiquem parados, pois, sabemos que é de suma importância que venhamos buscar meios interativos, assim como, alternativas para levarmos a conscientização da importância da juventude na política, aqui fica a gratidão e também a satisfação da realização deste evento com a presença do nosso secretário Renato, temos a certeza que a juventude do Acre gostou bastante”, destacou Rafael Silva, líder da juventude Republicanos.

O presidente do Republicanos no Acre, deputado federal Manuel Marcos também participou do evento em Brasília. O deputado parabenizou a iniciativa dos jovens. “Diante do momento em que estamos passando, eventos como esses é uma importante iniciativa para fortalecermos a nossa juventude acreana. Precisamos abraçar essa categoria e apresentar políticas públicas em favor dos nossos jovens, que são o futuro da nossa nação”, disse.

O secretário nacional dos Jovens Republicanos, Renato Junqueira, abordou a importância de os jovens desenvolverem a consciência crítica no processo decisório na política. “A inserção do jovem na política foi o tema que abordamos dentro do workshop, em nossa fala fizemos um breve panorama sobre o crescente envolvimento da juventude no âmbito político e o processo eleitoral. Parabenizo todos os envolvidos na pessoa do secretário Rafael. Sejamos nós a mudança que tanto queremos no mundo”, destacou Junqueira.

O voto consciente foi o tema debatido pelos deputados estaduais Fagner Calegário e Doutora Juliana (Republicanos). Na oportunidade, o deputado Calegário ressaltou a importância de aproximar a juventude na discussão que trate do futuro dos jovens. “Fico feliz em ver que estamos levantando esse debate, onde abrimos uma discussão para o futuro podendo planejar e organizar, além de trabalhar o voto consciente”, afirmou Calegário.

Em sua fala, Doutora Juliana parabenizou o evento, que mesmo em época de pandemia conseguiu agregar a juventude republicana. “Parabenizo todos os envolvidos em nome do nosso secretário Renato Junqueira, que tem impulsionado a juventude de todo o país. Ser jovem é muito bom e ser jovem do Republicanos é melhor ainda, por isso vamos juntos desenvolver a importância do voto consciente, pois no Republicanos não vemos o jovem como uma aposta, mas, como uma certeza de força e esperança de um país melhor”, disse a republicana.