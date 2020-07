CRM-AC fiscaliza URAP de Rio Branco referência no atendimento de pacientes com Covid-19

Seguindo o cronograma de fiscalizações durante a pandemia do novo coronavírus, a presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC), doutora Leuda Dávalos, realizou uma fiscalização nesta quarta-feira (22) na Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) Maria Barroso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Desde o último dia 25 de maio, a unidade foi lançada pela prefeitura de Rio Branco como o Centro de Referência para atender pessoas que apresentam sintomas gripais como dor de garganta, dor de cabeça, tosse e febre até 38 graus.

Durante a fiscalização, foi constatado que a URAP, que foi adaptada para atender pacientes com sintomas leves de Covid-19 na capital acreana, preenche todos os critérios recomendados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) com relação às demarcações de distanciamento, higienização dos espaços, disponibilização de álcool para os pacientes, além dos equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde.