Webinário aborda relação do Judiciário e o Racismo Estrutural

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), promoveu nesta quarta-feira, 22, o webinário ‘Racismo Estrutural e o Poder Judiciário’. A atividade, que ocorreu pela plataforma Webex e teve transmissão ao vivo pelo Youtube da Escola do Poder Judiciário (ESJUD), reuniu magistrados, servidores, estagiários, funcionários das empresas terceirizadas do Poder Judiciário do Estado do Acre, parceiros institucionais da ESJUD e a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre (Ufac), Fameta, Uninorte, FAAO e Unama.

O evento, com a finalidade de proporcionar uma reflexão sobre a questão racial no Brasil, em particular no âmbito do Judiciário, foi aberto pelo diretor da ESJUD, desembargador Roberto Barros, que considerou o tema de grande importância para toda a população brasileira.

“Temos acompanhando o que vem acontecendo no mundo sobre a questão racial e isso tem fortalecido o debate sobre o racismo. É um tema de grande relevância e troca de experiências são essenciais”, disse.