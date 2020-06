Desde a era FHC (PSDB) até o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, passando por Lula, ambos do PT, havia uma certa estabilidade na política e na sociedade. Os conflitos eram delimitados pela lei. A Constituição era mais respeitada e evocada quando das áreas de atrito e confronto, principalmente na política.

FHC errou ao comprar o Congresso para aprovar a emenda da reeleição; Lula pisou na bola quando consolidou o presidencialismo de coalizão dando aos partidos fatias do poder para se lambuzarem na corrupção (redundou no mensalão e petrolão); e a Dilma descarrilou a locomotiva da economia vendendo gato por lebre nas eleições de 2014.

E o STF? Errou muito durante todos esses anos. Errou quando o ministro Luís Fux derrubou a cláusula de barreira legalizando a prostituição partidária na relação com o Executivo e o Legislativo. Porém, o STF ter chancelado a cassação de uma presidenta eleita democraticamente foi a conta.

Hoje a Corte Suprema e boa parte da imprensa (entre elas a Rede Globo) paga o preço das suas ingerências inadequadas nas relações políticas. Até nazistas estão aparecendo em uma país que era só de “paz e amor”. O presidente Jair Bolsonaro não deve sofrer impeachment. Tem que tirar os quatro anos e só poderá ser derrotado nas urnas. Não se troca presidente como quem troca de roupa. Fizeram o angu, agora comam! Com caroço e tudo!

“Tem oitenta policiais federais no Acre para uma grande operação”. (de uma fonte ontem por volta das 23h)

. O coronavírus desacelerou o mundo da vida, parou quase tudo;

. O planeta Terra continua na mesma órbita ao redor do Sol e de si mesmo; rotação e translação.

. Bilhões de pessoas em todo o mundo da vida ficarem em suas casas.

. Ruas desertas, casa cheias!

. Mais de 160 pessoas já morreram vítimas da Covid-19, não é gripezinha não, não é mesmo!

. O deputado Jenilson Leite poderá ser o futuro líder do governo, tá todo prosa com a aliança do governador Gladson com a prefeita Socorro Neri.

. Vai tomar a vaga do deputado Marcos Cavalcante (Progressista).

. Brincadeirinha…!

. Por falar em Progressista o partido está em uma sinuca de bico:

. Ou segue o governador Gladson Cameli ou o senador Sérgio Petecão com a candidatura de Tião Bocalom.

. Façam suas apostas, senhores!

. Ninguém entendeu quando o governador Gladson disse que Petecão seria o seu grande coordenador das eleições municipais na capital.

. Vai que é tua, senador!

. O senador Márcio Bittar calou-se, só observa pra onde está dando o vento!

. Certo está o PT em abrir-se para o mundo, para o sol e promover alianças com antigos partidos adversários.

. É da política!

. Bom dia!