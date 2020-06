MPAC trata com governo sobre etapa final das obras do Hospital de Campanha do Juruá

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, se reuniu nesta segunda-feira, 1, com o governador Gladson de Lima Cameli, para falar sobre as ações que o MPAC tem empreendido na Região do Juruá e sobre o andamento das obras do Hospital de Campanha que vai atender a população daquela regional e do Tarauacá/Envira.

O hospital está sendo erguido anexo ao Hospital Regional do Juruá e será a unidade de referência para o tratamento da Covid-19. Segundo o governo do Estado, a entrega está prevista para o próximo dia 10 de junho, e após a pandemia funcionará em caráter permanente.

Segundo Gladson Cameli, as obras seguem em ritmo acelerado e 80% dos trabalhos estão concluídos. O governador do Estado convidou a procuradora-geral de Justiça para ir a Cruzeiro do Sul acompanhar a etapa final das obras.

MPAC inspeciona obras do Hospital

Na tarde desta segunda-feira, 1, os promotores de Justiça que compõem a força-tarefa do MPAC na região do Juruá inspecionaram as obras do Hospital de campanha. A inspeção foi feita pelo coordenador da regional, promotor de Justiça Ocimar Júnior, e pelos promotores de Justiça Fernando Henrique Santos Terra, Iverson Bueno e Pauliane Mezabarba Sanches.

“Recentemente o Ministério Público também acompanhou as obras do Hospital de Campanha de Rio Branco, a instalação dos novos leitos do Into e, agora, eu devo ir pessoalmente à Cruzeiro do Sul para, juntamente com os promotores de Justiça que atuam na força-tarefa do MPAC no Juruá, acompanhar a etapa final das obras”, disse a procuradora-geral de Justiça.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC