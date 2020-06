Sesacre confirma 107 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 107 casos novos de coronavírus nesta segunda-feira, 1º de junho. Desse modo, o número de infectados saltou de 6.219 para 6.326 em todo o estado.

Até o momento, são 13.739 notificações de infecção por coronavírus, sendo 7.368 (53,6%) descartados e 47 (0,3%) seguem aguardando resultado de exames. Dos 6.326 (46,0%) casos confirmados, 2.677 já receberam alta médica e 95 estão hospitalizados.

A Sesacre também informa o registro de mais 13 óbitos por Covid-19: 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 148 para 161.

As mulheres são:

O primeiro caso é da paciente M.L.J.F., de 78 anos. Ela deu entrada no dia 28 de maio e veio a óbito no dia 29 no Hospital Regional do Juruá. Residente de Cruzeiro do Sul, possuía comorbidades em seu registro de óbito.

A segunda vítima é A.O.L., de 76 anos. Ela deu entrada no dia 28 no Into e veio a falecer no último domingo, 31 de maio. Moradora de Rio Branco, não possuía registro de comorbidade em seu obituário.

A terceira mulher é M.A.F.X., de 67 anos. Ela faleceu em sua residência em Rio Branco no dia 17 de maio. Não possuía registro de comorbidade no atestado de óbito.

O quarto caso é de M.S.O., de 17 anos, veio a falecer em sua residência no dia 20 de maio. Residente de Rio Branco possuía registro de comorbidade.

O quinto óbito é de R.N.S.F.F., de 48 anos. Residente de Rio Branco veio a falecer em sua residência no dia 23 de maio. Não possuía registro de comorbidade no atestado de óbito.

O sexto é de F.F.D., de 82 anos, morava em Rio Branco e veio a óbito no dia 21 de maio em sua residência. Sem registro de comorbidade no registro de óbito.

Os homens são:

O primeiro caso é de um senhor N.J.V.L., de 61 anos. Ele deu entrada no dia 14 de maio no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no último domingo, 31. Residente em Cruzeiro do Sul, não possuía registro de comorbidade.

O segundo caso é de J.R.S., de 66 anos. Ele deu entrada no dia 28 de maio no Pronto-Socorro e veio a falecer no dia 31 de maio. Morador de Rio Branco, possuía registro de comorbidades no atestado de óbito.

O terceiro caso é de H.A.R., de 34 anos. Ele deu entrada no dia 19 de maio no Pronto-Socorro e veio a óbito no dia 31 de maio. Residente de Rio Branco, possuía registro de comorbidades em seu atestado de óbito.

O quarto caso é de J.P.P., de 82 anos. Ele veio a falecer no dia 19 de maio em sua residência. O mesmo possuía registro de comorbidade.

O quinto caso é de J.T.S., de 46 anos. Veio a óbito no dia 23 de maio em sua residência em Rio Branco, sem registro de comorbidades em seu atestado de óbito.

O sexto caso é de J.R.F.T., de 57 anos. Ele faleceu no dia 24 em sua residência em Rio Branco. O mesmo não possuía registro de comorbidades.

O sétimo é de A.O.L., de 35 anos. Morador de Rio Branco, veio a óbito no dia 23 de maio em sua residência. Ele não possui registro de comorbidade em seu atestado de óbito.

Confira o boletim na íntegra: