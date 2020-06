Sesacre confirma morte de criança por Covid-19 e dengue

Atualmente, o Covid-19 já fez mais de 100 vitimas no Acre. Na manhã deste domingo, 31, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou uma Nota informando o óbito de uma criança de 4 anos.

Segundo informações, o menino Douglas Emanuel deu entrada no Pronto Socorro (PS), na sexta-feira, 29, com complicações de Dengue, e enviado para o leito de isolamento do Hospital da Criança, enquanto o seu exame para Covid-19 estava sendo processado, no Laboratório Mérieux.

Ao dar positivo para Covid-19, o menino foi imediatamente reenviado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, que assim como a UPA do Segundo Distrito, é referência para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Durante a transferência feita pela equipe de paramédicos do Samu, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado chegando com vida ao PS, porém neste sábado, 30, faleceu em decorrência de infecção por Dengue e Covid-19, simultaneamente.