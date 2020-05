Prefeito de Cruzeiro do Sul testa positivo para Covid-19

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, confirmou nesta quinta-feira, 28, seu teste positivo para Covid-19. O gestor fez o anúncio por meio de suas redes sociais. Ele destaca que mesmo em meio à pandemia do vírus, não se omitiu e continuou atuando na linha de frente no combate à doença, o que pode claramente ter favorecido a contaminação.

“Como prefeito tive que continuar atuando na linha de frente dos trabalhos e enfrentamento ao Covid-19. Em nenhum momento me omiti das obrigações de ajudar a população, mesmo sabendo do risco que estava submetido. Infelizmente, fui infectado”, escreveu.

Cordeiro acredita em sua recuperação e faz um alerta para a população do município. “Se você puder, fique em casa e resguarde sua saúde e da sua família”, pediu o prefeito.

Ele conta que começou a fazer seu trabalho de casa há alguns dias, desde que começou a sentir mal estar e se afastou fisicamente da prefeitura e seus familiares. Cordeiro garante que a prefeitura continuará a fazer os serviços de obra na cidade.