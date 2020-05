Banda da PM faz live em comemoração aos 104 anos da corporação no Estado

O dia 25 de maio celebra a fundação de uma das instituições mais respeitadas pela sociedade acreana. Em 2020, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) comemora 104 anos de fundação. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a festa precisou ser adaptada dentro dos padrões de distanciamento social.

O auditório da secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) foi transformado em um verdadeiro palco para a apresentação musical da banda Furiosa.

Das tradicionais marchas militares aos grandes sucessos internacionais, o público pode acompanhar os mais diversos gêneros na voz do policial militar Marcos Dourado e convidados durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Em pouco mais de duas horas de exibição, foram contabilizadas 4,3 mil visualizações.

Como forma de ajudar as famílias atingidas pela baixa na economia provocada pela Covid-19, o show também foi em caráter beneficente e contou com a arrecadação de alimentos.

Por vídeo, Gladson Cameli parabeniza Polícia Militar pelo aniversário

O governador Gladson Cameli não participou das comemorações em função da morte de sua avó, que aconteceu neste domingo, 25, em Manaus, mas deixou registrado por meio de um vídeo os parabéns para a instituição. “Mais de um século de história, determinação, garra e enfrentamento ao crime e proteção do estado”, apontou o chefe do Executivo.

Ao longo do vídeo, Gladson ressaltou o comprometimento com a Segurança e com a Polícia Militar. Ele pontuou que os investimentos e melhorias das condições de vida de cada policial são demonstrados no dia a dia e se medem pelas ações. “Não podemos deixar de destacar o reaparelhamento da Polícia com centenas de novas viaturas, equipamentos de proteção, armas e munições. Hoje a polícia combate o crime com armas modernas, não com apito, como era antigamente”, disse.

Governador em exercício prestigia apresentação musical

O espetáculo foi acompanhado pelo governador em exercício. Militar de carreira, Major Rocha serviu a corporação durante 20 anos. O gestor destacou a importância da instituição ao longo de 104 anos e de sua contribuição histórica para o desenvolvimento do estado.

“Estamos atravessando um dos momentos mais difíceis da história do Acre e vemos a importância de uma instituição que se dedica a servir e proteger o povo acreano. Quer seja no combate a criminalidade, no braço forte ajudando a população e até mesmo na construção do Estado do Acre. Não poderia deixar de prestigiar esse show e aproveitar a oportunidade para parabenizar essa instituição centenária e os nossos policiais militares”, enfatizou Rocha.

O governador em exercício aproveitou a oportunidade para parabenizar a dedicação e qualidade musical da banda Furiosa. Além disso, ele enalteceu o nobre trabalho social desempenhado pelos músicos durante a pandemia.

“A banda de música da Polícia Militar é um espetáculo e é sempre bom ouvi-la. Eles contam com um repertório muito variado e que agrada todos os gostos. Com certeza, é uma das melhores bandas do Brasil e gostaria de parabenizar pelo trabalho que tem sido feito durante a pandemia. Em meio a essa dificuldade, nossos militares estão trazendo um alento para as pessoas que estão no confinamento”, declarou.

O comandante-geral da PMAC também exaltou a relevância da corporação em prol da população. Segundo o coronel Ulysses Araújo, a Polícia Militar é uma das poucas instituições com atuação diuturna em todas as cidades do estado

“A Polícia Militar é um patrimônio histórico do povo acreano. Nossa instituição está aqui para servir e proteger a sociedade. Queremos agradecer cada integrante da Polícia Militar que tem se comprometido, principalmente, neste momento de pandemia. Hoje, mais de 100 policiais estão afetados pela Covid-19 e quase 300 estão afastados. Mas mesmo assim, a PM não para e está nas ruas dos 22 municípios combatendo o crime”, argumentou.