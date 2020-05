Municípios recebem capacitação para manejo de paciente com Covid-19

As ações do Plano de Contingência do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), visa a elaboração de estratégias para o enfrentamento da pandemia Covid-19 no Acre.

Nesta última quinta-feira, 21, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Operações Emergenciais (COE) à Covid-19, estiveram em Sena Madureira e Manoel Urbano para capacitar os profissionais da linha de frente sobre o manejo do paciente com a doença.

Na ocasião, a visita para realizar a capacitação contou com a presença de um integrante do Conselho Regional de Medicina (CRM), o médico infectologista, Alan Areal, que parabeniza as ações que estão sendo colocadas em práticas pela Sesacre para o enfrentamento da pandemia.

“Foi um dia muito produtivo com esse treinamento e onde também foram expostas informações para os colegas do hospital e também foi discutido o fluxo, juntamente com a equipe da Sesacre. Com essas ações e união de todos podemos enfrentar essa pandemia”, destacou o médico infectologia, Alan Areal.

Mesmo sem casos confirmados, o município de Manoel Urbano também recebeu a capacitação, como medida de prevenção e treinamento dos profissionais para caso se faça necessário.

A capacitação visa o treinamento dos profissionais para o manejo dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, no sentido de garantir, além da segurança paciente, a menor possibilidade de contaminação do profissionais.