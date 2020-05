Matriarca da família Cameli e Vó de Gladson morre aos 93 anos

Matriarca da família Cameli falece em Manaus aos 93 anos. Marieta Messias Cameli era mãe de Orleir Cameli e avó do governador Gladson Cameli.

Faleceu há pouco, aos 93 anos, Maria do Patrocínio Messias Cameli. Conhecida por Marieta Cameli, ela era mãe do ex-governador Orleir Cameli e é avó paterna do governador Gladson Cameli.

Vítima de insuficiência respiratória e renal, Marieta estava internada há vários dias no Hospital Adventista de Manaus. Ela deixa 25 netos, dezenas de bisnetos e o filho mais novo, Eládio Cameli, pai de Gladson.

Orleir e Chiquinho faleceram vítimas de câncer.

Originária do seringal Belo Horizonte, localizado na região do Alto Juruá, foi a quinta filha de Manoel Carneiro Messias. Marieta era a matriarca da família Cameli e completaria 94 anos no próximo dia 3 de setembro.

Casada com Marmud Ferreira Cameli, iniciou a alfabetização dos três filhos (Chiquinho, Orleir e Eládio) em casa, ainda no seringal Belo Horizonte, e além de trabalhar nas atividades domésticas ajudava o esposo nos negócios.



Em 1969 mudou-se definitivamente com a família para o município de Cruzeiro do Sul, aonde viveu por muitos anos, chegando a trabalhar no comércio local, mudando-se para Manaus entre os anos de 1996 a 1997.



Marieta também era tia do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal César Messias, e também do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado estadual Vagner Sales.

O governador Gladson Cameli fez uma postagem nas suas redes sociais na tarde deste domingo (24) lembrando do legado de sabedoria, fé, coragem e trabalho da avó, registrando ainda seu amor aos ensinamentos deixados por ela.

“Este é um momento de muita dor, mas Deus tem nos confortado pele legado e memória de dedicação e honra que ela deixou para nossa família e para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Agradecemos a todos que estão prestando suas condolências diante da tristeza imensurável que vivenciamos agora ”, disse Gladson Cameli.