Corpo é encontrado com mãos e pés amarrados e perfurações de faca

O jovem Ronaldo Ribeiro de Lima, de 20 anos, foi encontrado morto na tarde deste domingo (24) com as mãos e os pés amarrados, com marcas tortura e perfurações de faca no corpo em uma área de mata localizada no Ramal do Rodo, na região do bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito criminal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Moradores não souberam informar nada sobre o crime. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).