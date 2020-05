Policiais penais impedem tentativa de fuga de sete detentos

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), frustraram mais um plano de fuga de sete detentos do Complexo Penitenciário de rio Branco, na tarde deste domingo, 24. A ocorrência foi registrada na cela 22 do pavilhão “I” da Unidade de Regime Fechado, destinada aos presos sentenciados.

De acordo com a equipe de plantão, durante o procedimento de verificação de estrutura, realizado às 16h30 no pavilhão I, os policiais penais encontraram uma escada artesanal, um aparelho celular, uma faca e uma teresa (espécie de corda artesanal produzida com lençol).

O material foi encontrado na cela 22 do referido pavilhão, onde sete detentos cumprem pena. Devido à apreensão, os detentos foram encaminhados ao isolamento preventivo e responderão a procedimento administrativo disciplinar para apurar a falta cometida.

