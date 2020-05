Prefeitura de Rio Branco reforça atendimento na atenção básica de saúde

A Prefeitura de Rio Branco continua investindo em saúde. Para isso, contratou médicos recentemente e investe em tecnologia para fortalecer a Estratégia da Saúde da Família, na atenção primária, em 57 unidades distribuídas na zona urbana e rural da cidade.

Nesse momento de pandemia decorrente do novo coronavírus a Unidade de Referência da Atenção Primária (URAP) Francisco Roney Meireles, localizada no Conjunto Adalberto Sena, está disponibilizando serviços de acolhimento e atendimento médico de segunda à sábado. Na área de pediatria o atendimento é as segundas, terças e quartas.

A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segundo o gerente da URAP, busca potencializar o atendimento que não foi paralisado, que trabalha com a perspectiva estendê-lo para alcançar o maior número de pessoas. Isso, porque, existe um processo organizacional que possibilita o atendimento em todas as unidades.

Josué lembrou da importância da vacinação contra Influenza, do uso obrigatório de máscara para quem precisa se deslocar, com o reforço de cuidados pessoais como lavagem das mãos a cada viagem realizada. “A imunização não protege contra o novo coronavírus, mas é uma maneira de resguardar contra as demais doenças respiratórias”, ponderou.

Estão disponibilizados também serviços de farmácia, vigilância epidemiológica, regulação, vacina, teste do pezinho, atendimento odontológico de emergência, coletas de exames, teste rápido, hiperdia, pré-natal e medicação. O gerente da unidade Josué Aguiar, destacou que as determinações da prefeita Socorro Neri são no sentido de assegurar o atendimento na ponta, nas unidades de saúde que ficam perto da casa do cidadão.