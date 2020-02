Suframa diz que atua para melhorar ambiente de negócios no Acre

A Coordenação Regional da Suframa em Rio Branco, representada pela coordenadora Maria Thereza Alves e pelo servidor Felipe Diniz, participou no início deste mês, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), de reunião do Comitê Gestor do Plano Acreano da Cultura Exportadora (Pacex) que contou com a participação do secretário nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), José Guilherme Leal, bem como do governador em exercício do Acre, Major Rocha, e de demais autoridades e empresários locais.

O objetivo do encontro foi discutir propostas que possam aprimorar a atuação do Mapa nas alfândegas de municípios do Acre e, consequentemente, tornar o ambiente de negócios no estado mais propício ao crescimento das exportações e importações.

A agenda do representante do Mapa no estado também incluiu visita às alfândegas dos municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil, acompanhado do presidente da Fieac, José Adriano, que se mostrou otimista com a disposição do secretário nacional em superar as dificuldades referentes às operações do Mapa.

De acordo com a coordenadora da Suframa em Rio Branco, Maria Thereza Alves, outro fato positivo no contexto do evento foi o elogio realizado pelo presidente da Fieac em relação ao esforço da Autarquia de abrir um novo posto no prédio da Receita Federal na Área de Livre Comércio de Brasileia/Epitaciolândia. Ela afirma que o novo posto desempenhará todos os serviços de cadastro, desembaraço e fiscalização que, em parte, estavam sendo desenvolvidos pela Coordenação Regional de Rio Branco. “Foi uma vitória para os empresários, cidadãos e entidades locais, que há muitos anos aspiravam por esta nova sede”, disse Maria Thereza.

*Foto: Divulgação