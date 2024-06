Comovente! Posto de combustível cria hotel para cães de rua; assista

Uma cena de compaixão foi flagrada em um posto chamado “Posto Cidade”, localizado na Avenida Centenário, no bairro Centro, em Criciúma, Santa Catarina. No registro, cãezinhos de rua se aqueciam do frio da noite em um “hotel” personalizado para eles.

O vídeo compartilhado pela página Criciúma Ligada mostrou o emocionante momento em que cachorrinhos vira-lata caramelo deitavam em suas caminhas, em casinhas que tinham direito a água e comida.

O proprietário do posto foi o responsável pela iniciativa, ao notar o aumento de cães abandonados nas pistas de abastecimento. Querendo criar um ambiente acolhedor para os animais abandonados, o dono do estabelecimento criou o “hotel”.

“Com esta atitude exemplar, o Posto Cidade demonstra como pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida de animais em situação de rua, inspirando outras empresas e indivíduos a adotarem práticas semelhantes de acolhimento e cuidado”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 676 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas parabenizaram a atitude. “Quem for da região, por favor, abasteçam nesse posto! Vamos valorizar a iniciativa”, “Quando cheguei nesse posto só pensei ‘Deus abençoe esse dono'” e “Eles precisam de tão pouco para serem felizes, barriga cheia e uma caminha”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS