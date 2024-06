Empresários acreanos participam da maior feira de sorvetes da América do Sul

Dez empresários acreanos do setor da indústria de sorvetes participam, entre os dias 11 e 14 deste mês de junho, da Fispal Food Service e Fispal Sorvetes, que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). Os eventos reúnem mais de 1,8 mil marcas do segmento e apresentam as novas tendências e tecnologias do mercado de produtos gelados e congelados.

A participação dos empresários acreanos filiados ao Sindicato das Indústrias de Sorvetes do Acre (Sindsorvetes) foi viabilizada com apoio da Federação das Indústrias do Estado do Acre e Sebrae/AC. De acordo com o presidente do Sindsorvetes, Francisco Agacis Lima, estar presente nos principais eventos do setor de sorvetes do Brasil e da América do Sul é uma oportunidade transformadora.

“Isso nos proporciona crescimento tanto no âmbito pessoal quanto profissional, pois estamos em contato com as mais recentes inovações do setor. A feira é um ambiente de networking incrível, com troca de experiências e muito aprendizado com profissionais e empreendedores de todo o país”, destacou Agacis.

Para o empresário Raimundo Nonato dos Santos Lira, proprietário do Liras Lanches, a Fispal Food Service e Fispal Sorvetes abrem novas possibilidades para desenvolver o setor de sorvetes no Acre. “É essencial acompanharmos as inovações do nosso mercado, pois isso nos ajudará a expandir nossos negócios, com produtos de qualidade e mais competitivos e, consequentemente, impulsionar a economia acreana, com geração de mais emprego e renda”, salientou.