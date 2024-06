Covid: uma em cada 20 pessoas apresenta sintomas três anos depois

Um estudo, publicado na revista Nature Medicine, na última quinta (30/5), monitorou as sequelas da Covid em um grupo de 135 mil pessoas por três anos. A pesquisa norte-americana descobriu que os problemas respiratórios e os neurológicos foram os mais comuns entre os infectados pelo vírus em 2020.

“Não sabemos ao certo por que os efeitos do vírus duram tanto tempo. Possivelmente, tem a ver com persistência viral, inflamação crônica, disfunção imunológica ou tudo isso junto”, disse Ziyad Al-Aly, epidemiologista clínico da Universidade de Washington e autor-sênior do estudo.

Sequelas após Covid

Cerca de 135 mil norte-americanos foram acompanhados por três anos. Eles foram divididos da seguinte forma:

Grupo não hospitalizado com Covid–19: 114.864 participantes, sendo 12% mulheres e 88% homens;

Grupo hospitalizado com Covid–19: 20.297 participantes, sendo 5,8% mulheres e 94,2% homens;

Além de 5.206.835 dos participantes de grupo controle (sem infecção), onde 9,7% mulheres e 90,3% homens.

Os resultados indicaram que pessoas hospitalizadas devido à Covid-19 apresentaram um risco 34% maior de desenvolverem sintomas persistentes. Além disso, o risco de ainda estarem com sintomas um ano após a infecção era de 23% e, passados dois anos, de 16%.

Mesmo os que não foram foram hospitalizados, apresentaram problemas de saúde que já foram relacionados à Covid. Neste grupos, os pesquisadores verificaram doenças que surgiram após a infecção, como a diabetes, que são capazes de diminuir a expectativa de vida em até dez anos. “Embora a prevenção de doenças graves seja importante, também são necessárias estratégias para reduzir o risco de perda de saúde pós-aguda e de longo prazo em pessoas com Covid leve”, escreveram os pesquisadores.

“A Covid é uma séria ameaça à saúde e ao bem-estar das pessoas a longo prazo. Mesmo três anos depois, você pode ter esquecido da Covid, mas ela não esqueceu de você. As pessoas podem pensar que estão fora de perigo, porque tiveram o vírus e não tiveram problemas de saúde. Mas, mesmo após a infecção, o vírus pode estar causando estragos e doenças no intestino, pulmões ou cérebro”, afirmou o epidemiologista Ziyad Al-Aly.

Os autores observaram que o estudo analisou dados de veteranos militares, uma amostra composta por homens mais velhos e brancos e, por isso, os resultados podem não refletir a realidade de outras populações.