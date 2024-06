Incêndio atinge apartamento e deixa idosa morta em Águas Claras (DF). O incidente foi registrado na manhã desta sexta-feira, 31, no segundo andar de um edifício em um condomínio no Distrito Federal. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do DF, a vítima fatal era uma senhora que estava acamada. Reprodução/Mistobrasilia/X

Veja o vídeo: